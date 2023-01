Film in tv 1 gennaio 2023, cosa vedere stasera: la programmazione completa

Film stasera in tv, la programmazione completa per domenica 1 gennaio 2023. Inizia un nuovo anno e mentre ci si riprende dalle ‘ore piccole’ fatte ieri notte diamo uno sguardo ai programmi in televisione stasera. Sì perché approfittando della giornata di Festa in molti ne approfitteranno per concedersi un momento di relax e guardare magari un bel programma insieme alla famiglia.

Stasera in Tv, programmi e film in onda oggi domenica 1 gennaio 2023

Rai propone lo show di Roberto Bolle, mentre in casa Mediaset si punta sul concerto per la pace. Su Italia 1 si ride con Aldo, Giovanni e Giacomo mentre su Rai 2 andrà in onda Pinocchio. Ma questi sono solo alcuni dei programmi in onda stasera in tv. Ecco allora la programmazione completa:

Roberto Bolle, Danza con me – Rai 1

Pinocchio – Rai 2

Sempre amici – Rai 3

Il tredicesimo guerriero – Il pianeta delle scimmie (film) – Rai 4

Concerto per la pace – Canale 5

Il cosmo sul comò – Italia 1

Blade – Canale 20

Hachiko – Rete 4

Mike e Dave – Un matrimonio da favola – Tv8

Uccelli di rovo (miniserie) – Warner Tv canale 37

Passengers – Rai movie Canale 24

Che fai a capodanno? – Cine34

Quo Vadis – Iris

Young Sheldon – Italia 2

Tutto per una canzone – La5

Little Big Italy (TalentShow) – Nove

Welcome to the punch – Cielo

Cocon – L’energia dell’universo – La7

Pizza Hero (cucina) – Food Network

Il castello delle cerimonie (docureality) – Real Time

Vediamo adesso i film e la programmazione in onda stasera su Sky. Come è noto sono ben nove i canali di Sky Cinema. Altrettante sono le proposte per gli abbonati dalle commedie, passando per gli action movie fino ai classici imperdibili di Natale. Ecco la programmazione completa per domenica 1 gennaio 2023:

Jurassik World – Il Dominio – Sky Cinema 1

Apollo 13 – Sky Cinema 2

Jurassik World – Il Dominio – Sky Cinema Christmas

Bla Bla Baby – Sky Cinema Harry Potter

Escape Plan -Fuga dall’inferno – Cinema Action

John Q – Sky Cinema suspense

Shakespeare in love – Cinema romance

Uno di noi – Sky Cinema drama

Quo vado? – Comedy

