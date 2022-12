Film stasera in Tv: cosa vedere a Natale (anche in streaming), ecco la programmazione completa

Stasera in tv tantissimi film e programmi da guardare insieme a tutta la famiglia approfittando della giornata di Festa. Come sempre a Natale l’offerta televisiva è molto variegata e propone programmi davvero per tutti i gusti. Film, documentari, commedie e i cult delle Festività ci terranno compagnia in queste giornate dove, si spera, avremo un po’ più di tempo da trascorrere con i nostri cari. Ma cosa vedere allora in tv o magari in streaming oggi domenica 25 dicembre 2022? Su Rai 1 troviamo ad esempio Alberto Angela con il documentario Stanotte a Milano mentre su Canale 5 andrà in onda un classico della commedia italiana degli ultimi anni, Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone.

Cosa vedere stasera in tv domenica 25 dicembre 2022, la programmazione completa per il giorno di Natale

Ma questi sono soltanto due esempi di cosa sarà possibile vedere oggi in tv. Ad ogni modo ecco la programmazione completa per stasera, giorno di Natale, in prime time sui principali canali delle reti generaliste:

Stanotte a Milano (documentario) – Rai 1

Natale a Castle Hart (film) – Rai 2

Non c’è più religione (film) – Rai 3

L’Alba del Pianeta delle scimmie (film) – Rai 4

Il 7 e l’8 (film) – Canale 5

Miracolo nella 34a strada (film) – Italia 1

Il Signore degli Anelli: Le due torri (film) – Canale 20

Gli Intoccabili (film) – Rete 4

Natale a Christmas Valley (film) – Tv8

Il mago di Oz (film) – Warner Tv canale 37

La principessa Sissi (film) – Rai movie Canale 24

Viaggi di nozze (film) – Cine34

First man (film) – Iris

Young Sheldon – Italia 2

Ritorno ad Aurora: un Natale speciale (film) – La5

The best of Aldo, Giovanni e Giacomo (show) – Nove

Basket NBA (sport) – Cielo

Il padre della sposa (rubrica) – La7

Pizza hero (reality) – Food Network

Il castello delle cerimonie (docureality) – Real Time

Tra i programmi più attesi c’è sicuramente quello di Alberto Angela che conduce Stanotte a Milano. Il documentario va in onda a partire dalle 21.25: il divulgatore scientifico attraverserà la città visitando le istituzioni culturali più prestigiose dal Duomo a S. Ambrogio, dalla Scala al Castello. Inoltre sarà dato spazio ai luoghi più rappresentativi milanesi come i Navigli e lo stadio San Siro.

Film su Sky stasera

Vediamo adesso i film in onda stasera su Sky. Ben nove i canali di Sky Cinema con altrettante proposte dalle commedie, passando per gli action movie fino ai classici di Natale:

Beata te – Sky Cinema 1

A beautiful mind- Sky Cinema 2

Beata te – Sky Cinema Christmas

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – Sky Cinema Harry Potter

L’uomo dei Ghiacci – Cinema Action

On the line – Sky Cinema suspense

Marry me – Cinema romance

La ricerca della felicità – Sky Cinema drama

Ghostbusters: Legacy – Comedy

Cosa vedere in streaming a Natale e durante le Feste Natalizie

Se invece avete un abbonamento alle altre piattaforme di contenuti on demand come Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video chiaramente l’offerta è ancora più ampia. Centinaia i prodotti disponibili in streaming per gli utenti tra film e serie tv, alcune peraltro uscite da pochissimo: su www.ilcorrieredellacitta.com trovate a questo proposito tutte le guide in merito ai consigli su cosa guardare durante le Festività Natalizie. Qui trovate le proposte in tv e al cinema su cosa vedere sui canali Rai, Mediaset, Netflix e con i bambini a Natale. Oppure la guida alla programmazione tv per Capodanno, o quella per Santo Stefano.

