Finale Argentina Francia orario: probabili formazioni, dove vedere la partita in tv e in streaming

Oggi è il gran giorno della finale dei mondiali in Qatar 2022. Argentina e Francia, arrivate all’ultimo atto di questa (controversa) edizione, prenotano un posto nell’olimpo del calcio ma soltanto una riuscirà a sollevare in alto la Coppa del Mondo. Difficile azzardare un pronostico considerando che entrambe le formazioni partiranno praticamente alla pari. Tanti i duelli attesi in campo: su tutti la sfida tra Leo Messi e Mbappé.

A che ora giocano Argentina e Francia

La finale di Qatar 2022 è prevista oggi pomeriggio, domenica 18 dicembre 2022, a partire dalle 16.00 ore italiane. L’Argentina, lo ricordiamo, è giunta in finale dopo aver battuto 3-0 la Croazia di Modric che ieri, per inciso, ha superato 2-1 il Marocco, ovvero l’altra Nazionale uscita sconfitta in semifinale per mano della Francia.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Argentina Francia sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1 come del resto è stato per tutte le altre partite di questo mondiale. Per chi volesse seguire il match in streaming è invece a disposizione l’applicazione di Rai Play, raggiungibile da Pc oppure sui vari device scaricando dagli store (Apple o Android) la relativa applicazione. Lo spettacolo, siamo sicuri, sarà assicurato: ma chi tra Argentina e Francia riuscirà a vincere la partita? Basteranno i minuti regolamentari o si deciderà tutto ai rigori? Ancora poche ore e a tutto questo sarà data risposta.

Probabili formazioni

Intanto diamo uno sguardo a come scenderanno in campo le due Nazionali. In entrambe le compagini sembrerebbero non esserci grosse novità di formazione quando mancano davvero pochissime ore al fischio di inizio (qui il nostro articolo con i pronostici del match). Per l’Argentina la coppia Alvarez-Messi sarà confermata mentre partiranno dalla panchina Di Maria e l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Per la Francia impossibile rinunciare all’eterno Giroud supportato dal funambolico Mbappé. Ad ogni modo ecco le probabili formazioni di Argentina Francia:

Argentina: Martinez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Alvarez, Messi.

Francia: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Rabiot, Dembelé, Griezman, Mbappé, Goroud.

