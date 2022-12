Chi vincerà i Mondiali 2022 tra Francia e Argentina? Pronostici e quote scommesse per la finale

I Mondiali di calcio del Qatar sono arrivati alle battute finali. Ultimo appuntamento in programma la sfida che vedrà scendere sul rettandolo di gioco Argentina e Francia. Un match che decreterà la vincitrice del trofeo. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre nello stadio Iconico di Lusail. Un evento attesissimo dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Chi vincerà tra Argentina e Francia?

Le quote scommesse sul vincitore dei Mondiali 2022 danno Argentina e Francia alla pari. Ad oggi, 15 dicembre le quote scommesse sulla squadra campione del Mondo sono esattamente in equilibrio, per quanto per Snai la Francia sarebbe leggermente favorita per quanto riguarda la vittoria durante i 90 minuti. Di certo si tratterà di un match avvincente proprio perché si tratta di due compagini così equilibrate tra loro. La Francia, secondo gli esperti, può contare su una squadra più completa, ma tutte e due le compagini hanno tra le loro fila campioni di grande livello capaci di risolvere la partita all’improvviso. Il pronostico più giusto in questo momento sarebbe forse (per assurdo) un pareggio.

Croazia e Marocco in lizza per il terzo posto

Mentre in lizza per il terzo posto sono Croazia e Marocco, in questo caso nettamente favoriti sono i croati anche se gli africani hanno dato prova di grande carattere e determinazione, quindi anche in questo caso si tratta di una partita che si annuncia avvincente. In tutte e due i casi sembra proprio che gli amanti del calcio dovrebbero assistere uno spettacolo avvincente. Un appuntamento sicuramente da non perdere… pronostici a parte.