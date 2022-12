Quando va in onda la finale dei Mondiali? Orario e dove vedere in diretta (e streaming) la partita

Mondiali in Qatar 2022, ultimo atto. Dopo le emozioni vissute in questi giorni (ma anche le polemiche che non sono di certo mancate) la partita che assegnerà la Coppa del Mondo è ormai alle porte. Tra pochi giorni infatti si disputerà la finale che stabilirà quale Nazionale alzerà al cielo il trofeo.

Quando si gioca la finale dei mondiali in Qatar

La finale è in programma per domenica prossima, 18 dicembre 2022, a partire dalle ore 16.00 (orario italiano). Contemporaneamente si disputerà la finale per il terzo e quarto posto che definirà il podio della manifestazione sportiva. Per il primo posto, e dunque per vincere la Coppa del Mondo 2022, si affronteranno l’Argentina, che ha superato nella semi finale del 13 dicembre la Croazia con un netto 3-0, e la vincente tra la favorita Francia e una delle rivelazioni di questo torneo il Marocco. A spuntarla nella seconda semifinale è stata la Francia: pertanto la finale dei mondiali sarà Argentina Francia.

Dove e quando vederla in Tv e in streaming, data e orario

La diretta delle partite, come del resto per l’intera competizione, è affidata in esclusiva alla Rai. La finale di domenica sarà pertanto trasmessa su Rai 1 (dalle 16.00 ora italiana come visto) mentre la diretta streaming avverrà su Rai Play.

Francia in finale ai Mondiali di Qatar 2022

Nella prima semi-finale l’Argentina – che partiva con i favori del pronostico – ha vinto con la Croazia piuttosto agilmente grazie alle reti del solito Leo Messi (su rigore) e alla doppietta dell’attaccante Alvarez che ha messo i sigilli definitivi al match raddoppiando al 39′ del primo tempo e segnando al 69′ della ripresa. La Nazionale è volata così in finale dove ora attenderà la vincente tra Francia e Marocco. E la seconda finalista sarà la Francia avendo battuto 2-0 il Marocco. La Croazia di Modric invece, uscita assolutamente a testa alta dal torneo, affronterà invece la squadra sconfitta dell’altra semifinale, il Marocco, per lottare per il gradino più basso del podio.

