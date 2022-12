Quando ricomincia la Serie A dopo il Mondiali? Date e calendario delle prossime partite

Domenica 18 dicembre è prevista la partita conclusiva dei Mondiali del Qatar e si disputerà al Lusail Iconic Stadium alle 16 tra coloro che risulteranno vincitrici tra le quattro finaliste: Argentina- Croazia e Francia Marocco. Sabato i7 dicembre, invece, saranno le due squadre perdenti a scendere sul rettangolo di gioco per aggiudicarsi il terzo posto. Tra le semifinaliste ha fatto scalpore la presenza del Marocco che nessuno avrebbe scommesso sarebbe riuscita ad aver la meglio contro il Portogallo, ritenuta sulla carta – almeno all’inizio della competizione sportiva – tra le possibili finaliste.

Quando si potranno tornare a guardare le partite di Serie A

Ma i tifosi italiani già si chiedono con insistenza quando potranno tornare a vedere le loro squadre in campo. E per poter rivedere i calciatore della Serie A bisognerà aspettare ancora un po’. Le partite non riprenderanno immediatamente dopo la fine del torneo, la ripresa è infatti prevista per il 4 gennaio prossimo con le partite di calendario. Solo tra il 7 e l’8 gennaio le squadre di serie A scenderanno in campo per disputare i match previsti per la diciassettesima giornata di campionato.

Adesso l’attenzione dei tifosi di calcio è tutta concentrata sugli ultimi appuntamenti dei Mondiali del Qatar. Sfide che si annunciano avvincenti soprattutto grazie alla presenza di un team come la Francia che nel 2018 ha conquistato il trofeo in Russia, ma che potrebbe anche riservare colpi di scena, visto che già il Marocco si è rivelata una grande sorpresa riuscendo a conquistare un posto tra le semifinaliste.