Fiordaliso, chi è la cantante: età, canzoni, carriera, oggi, altezza, figli, chi è il marito, foto, genitori, Instagram, Sanremo, papà

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera, anche Fiordaliso, che sarà in studio con il suo adorato papà!

Fiordaliso: chi è, età, carriera, canzoni

Marina Fiordaliso è nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956 ed è una cantautrice di musica pop rock. Figlia di Auro e Carla Pozzi e prima di 6 figli, Marina ha iniziato da giovanissima a studiare pianoforte e canto. Nel 1971, all’età di 15 anni, è rimasta incinta del primo figlio, nato a Milano il 10 febbraio del 1972.

La carriera di Fiordaliso è cominciata sul finire degli anni ’70 quando è entrata a far parte dell’orchestra Bagutti, con la quale ha inciso alcuni album. Nel 1981 è stata scoperta da Salvatore De Pasquale e ha iniziato la sua carriera come solista, con la partecipazione a Castrocaro. Nel 1982, invece, ha partecipato al Festival di Sanremo e nel 1984 sempre su quel palco ha presentato Non voglio mica la luna, il suo più grande successo in assoluto.

Fiordaliso: vita privata, figli, chi è il marito

Fiordaliso a soli 15 anni è rimasta incinta e nel 1972 è nato il suo primo figlio, Sebastiano Bianchi. Poi, una volta tornata dal centro per ragazze madri, ha sposato il padre di Sebastiano. Il suo secondogenito è Paolino Tonoli.

Attualmente sembra essere single. Ha anche una nipote, Rebecca Luna, figlia di Sebastiano, nata nel 2011.

Fiordaliso: Instagram, dove seguirla

Fiordaliso su Instagram è molto seguita: con il suo account (@fiordaliso_official) vanta 38,1 mila followers.