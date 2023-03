Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 marzo 2023

Difficile anche solo immaginare un weekend senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ma state sereni: non c’è bisogno neppure di pensarlo perché anche in questo fine settimana, quello di sabato 18 e domenica 19 marzo, Silvia Toffanin tornerà in studio e accoglierà i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Chi sono gli ospiti di sabato 18 marzo 2023 a Verissimo

Stando alle anticipazioni Silvia Toffanin, padrona del salotto televisivo di Canale 5, sabato 18 marzo accoglierà nel suo studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, poi tra alti e bassi, si sono scelti. E oggi, nonostante siano passati anni da quel momento, sono sempre più complici, affiatati e innamorati. Ma non solo. Poche settimane fa Andrea, in una location da sogno, ha chiesto a Teresa di diventare sua moglie e i due presto convoleranno a nozze. Teresa e il suo futuro marito, quindi, racconteranno alla Toffanin il periodo magico che stanno vivendo. E ancora, tra gli ospiti anche l’attrice turca, volto di Terra Amara, Melike Ipek Yalova, che si racconterà a cuore aperto.

Tra gli ospiti di sabato di Silvia Toffanin anche due donne forti, due amiche: Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E ancora, il campione di salto in lungo Andrew Howe in compagnia della mamma René eVeronica Maya.

Chi sono gli ospiti di domenica di Verissimo

Tra gli ospiti di domenica, invece, Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina. Lei, che proprio a Verissimo, aveva raccontato di aver lasciato l’istituto monacale per cambiare vita, oggi ritornerà da Silvia Toffanin. Lei partirà per l’Honduras e sarà una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi? Chissà…Nel talk di Silvia Toffanin il racconto di Fiordaliso e il difficile momento di Manila Nazzaro. Infine, per la prima volta, sarà in studio Bobby Solo con l’amata moglie Tracy e il loro figlio Ryan.

L’appuntamento con Verissimo, in ogni caso, è per sabato 18 e domenica 19 marzo, a partire dalle 16.30 su Canale 5.