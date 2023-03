Fiordaliso, chi è l’ex marito: età, lavoro, figli e vita privata

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera, c’è anche la famosa cantante Fiordaliso. Rilascerà un’intervista molto intima su un aspetto molto delicato della sua storia: il rapporto con l’ex marito. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

La Vita Privata di Fiordaliso

Marina Fiordaliso è nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956 ed è una cantautrice di musica pop rock. Ha 67 anni ed è del segno dei pesci. Figlia di Auro e Carla Pozzi e prima di 6 figli, Marina ha iniziato da giovanissima a studiare pianoforte e canto. Tutto il suo sogno da adolescente si è interrotto quando ha incontrato Paolo Tonoli tra i banchi di scuola. Lei aveva solo 15 anni e lui 17, tra l’ingenuità della giovane età e i tabù degli anni ’70, il loro amore è diventato passionale e lei è rimasta incinta. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario che l’hanno portata a fare grandi sacrifici. Ecco cosa le è successo.

L’ex marito e i figli

Fiordaliso a soli 15 anni è rimasta incinta e nel 1972 è nato il suo primo figlio, Sebastiano che oggi ha 51 anni. All’epoca era piccolissima e non sapeva cosa fare, allora è andata ad un centro per ragazze madri, dove ha ricevuto tutti gli aiuti di cui aveva bisogno. Dopo il parto ha deciso di sposare il padre di Sebastiano, Paolo Tonoli. I suoi genitori, (il padre in particolare), erano assolutamente contrari al matrimonio perché consideravano lui un poco di buono e credevano fossero davvero troppo giovani: Marina doveva ancora finire la scuola e diventare maggiorenne. Nella furia, i genitori la sbattono fuori di casa, così va a vivere a casa di Paolo. Nel 1989 nasce il loro secondogenito: Paolino Tonoli, che oggi ha 34 anni. Il matrimonio con Paolo si è rivelato un vero e proprio incubo da cui lei è riuscita a sottrarsi solo da pochi anni. Attualmente Fiordaliso è felicemente single e orgogliosamente nonna. Sua nipote si chiama Rebecca Luna ed è figlia di Sebastiano, nata nel 2011.

La violenza domestica e l’appello a tutte le ragazze

Fiordaliso ha raccontato solo di recente l’incubo del suo matrimonio. Era molto giovane, piccola e spaventata e parliamo degli anni ’70. Si è ritrovata costretta in una casa con un uomo violento, che la picchiava quasi tutti i giorni. Lei non sapeva cosa fare con i figli piccoli e non aveva più i ponti con i suoi genitori. Il passato difficile le ha lasciato molti traumi e ferite addosso, ma oggi è single, libera e sta rinascendo piano piano. Più volte ha lanciato un appello a tutte le ragazze: “Se vivete una situazione del genere dovete reagire!”.