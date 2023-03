Malore Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: come sta oggi

Il noto attore e regista Jerry Calà si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film e nella notte è stato colpito da un grave malore. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso ed è stato trovato in condizioni molto critiche. I fan sono molto preoccupati per lui, ecco cosa è successo davvero e come sta oggi.

Jerry Calà a Napoli per il suo nuovo film

Jerry Calà si trova a Napoli da alcune settimane per girare alcune parti del suo nuovo film di cui è regista e interprete. Il titolo del film è “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, che si svolge soprattutto tra il capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e in alcune zone del Molise. Lui è emozionantissimo per questa nuova pellicola e ha scelto con grande cura gli altri nomi del cast: Antonio Fiorillo, Sergio Assisi e Shi Yang Shi. Durante la notte, però, ha avuto un grave malore. Che ha preoccupato tutti, non appena si è diffusa la notizia.

L’infarto nella notte: cosa è successo

Il triste evento è accaduto proprio stanotte mentre il noto attore di 71 anni stava riposando nella sua camera d’Hotel sul lungo mare di Napoli. Un dolore al petto fortissimo e un infarto che sembrava non lasciargli scampo l’ha colto all’improvviso. Il pronto intervento medico l’ha trasportato in ospedale in codice rosso con la massima urgenza. I medici hanno subito accertato le condizioni molto critiche di Jerry Calà, che è stato operato immediatamente. Gli hanno fatto un’angioplastica a cuore aperto per uno stent coronario.

Come sta oggi?

Tutti si chiedono come stia oggi e come sia andata l’operazione. Ci sono buone notizie: l’operazione sembra essere riuscita e pare che il decorso sia buono. Sulle storie del suo profilo Instagram i suoi manager hanno pubblicato un annuncio in cui dicono: “Dopo l’intervento le sue condizioni sono buone, e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce”. Insomma, sicuramente c’è stato un grande spavento, ma sembra che la situazione sia sotto controllo e tutto stia procedendo per il meglio. Tutti, quindi, fanno il tifo per lui!