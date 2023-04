Jerry Calà, chi è la moglie Bettina Castioni: età, lavoro, oggi, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Domenica In, la trasmissione in onda dalle 16 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Jerry Calà, che rilascerà una toccante intervista sulla sua vita privata. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi è sua moglie Bettina Castioni.

Chi è Bettina Castioni: età, lavoro oggi

Bettina, classe 1969, è nata a Brescia, ma vive a Verona. Ad oggi ha 53 anni. Lei è la donna che è riuscita a conquistare il cuore di Jerry Calà, nonostante tra i due ci siano ben 18 anni di differenza. Di lei non sappiamo molto, è riservata sulla sua vita privata ed è molto lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Dalle poche notizie pubbliche, sembra che lei lavori come imprenditrice, ma non ci sono altri dettagli e lei non ha neanche un profilo Instagram.

Vita privata: il matrimonio con Jerry Calà e i figli

Jerry Calà e Bettina Castioni si sono incontrati per caso durante una vacanza in Sardegna, nell’estate del 2001. Parlano della storia come di un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati a sposarsi poco dopo. Nel 2002 i due, per sugellare l’amore, si sono sposati nella cornice della meravigliosa Napoli. Un anno dopo, nel 2003, è nato il loro unico figlio di nome Johnny. Lui è ancora un giovane ragazzo di 20 anni, ma ha già preso parte in diverse pellicole dirette dal padre.

La coppia oggi

Ad oggi Jerry Calà e Bettina Castioni sono ancora molto innamorati, ma hanno dovuto affrontare una sfida terribile. Infatti, una settimana fa, il regista è stato colpito da un infarto in piena notte nella sua camera d’hotel sul lungomare di Napoli. I soccorsi sono stati immediati e ha ricevuto un’operazione a cuore aperto che gli ha salvato la vita. Lui si sente già meglio, ma la moglie e il figlio hanno preso un grande spavento temendo di perderlo per sempre. Ecco uno scatto del giovane Jhonny in compagnia del padre: