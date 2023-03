Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sono fidanzati? Ultime news sulla coppia

Dopo l’uscita dal Gf Vip sembra che Antonino Spinalbese si sia lanciato in una nuova storia d’amore con Carolina Stramare. La relazione con Ginevra Lamborghini è già finita? Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Vi raccontiamo tutti gli ultimi gossip sull’ex gieffino e la sua nuova fiamma.

Antonino Spinalbese fidanzato dopo il GF VIP?

Antonino Spinalbese ha partecipato alla settima edizione del Gf Vip e ormai sono passate alcune settimane dalla sua eliminazione. Come ha rivelato più volte, dopo cinque mesi all’interno del loft di Cinecittà, il suo unico pensiero è stato quello di passare più tempo possibile con sua figlia Luna Marì, avuta con la sua ex Belén Rodriguez. I due sono stati insieme solo un anno, dall’estate del 2020 a quella del 2021. Pare si siano lasciati per diversi motivi: incompatibilità caratteriali, perché sono andati troppo di fretta e lei non era felice della sua partecipazione al Gf Vip, così hanno preso strade diverse.

L’addio a Ginevra Lamborghini

Dopo la relazione con Belen, l’ex gieffino ha avuto una “relazione” con Ginevra Lamborghini, sono stati insieme per alcuni mesi anche se non si conoscono le date esatte perché la loro relazione è stata molto turbolenta e ricca di tira e molla. Durante il reality lui non ha avuto altre storie e ha sempre affermato “L’unica donna della mia vita è Luna Marì”. Una volta uscito dalla casa, però, sembra non abbia più rivisto Ginevra e tra i due i rapporti potrebbero essere completamente finiti.

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sono fidanzati?

Antonino Spinalbese sembra avere già una nuova fiamma: Carolina Stramare. I paparazzi di Whoopse li hanno immortalati durante una serata milanese. Lui era in compagnia di un amico, poi Carolina li ha raggiunti e i due hanno concluso la serata assieme bevendo un drink in un noto locale della città. In tarda serata, lei lo ha riaccompagnato a casa in macchina e non sappiamo come si sia concluso l’incontro. Dagli scatti rubati sembra ci sia una gran confidenza tra loro, sarà davvero la sua nuova fiamma? Rimaniamo in attesa di una conferma o una smentita dei vip.