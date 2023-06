Fiorentina-West Ham, oggi la finale di Conference League: a che ora, dove vederla in tv e quali sono le formazioni

Cresce l’attesa per la finale di Conference League che questa sera vedrà fronteggiarsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il West Ham di Moyes. Una partita preziosa per i Viola che sperano di vincere il trofeo europeo e di giocare così in Europa League il prossimo anno. Il fischio di inizio del match è fissato per oggi, mercoledì 7 giugno, alle 21:00 all’Eden Arena di Praga. Quella di stasera si prospetta essere una partita molto sentita e, senza dubbio, le emozioni e i colpi di scena per i tifosi non mancheranno! Ma quali saranno le formazioni pronte a scendere in campo e su quale canale verrà trasmesso l’attesa finale? Ecco cosa sapere.

La finale di Conference League Fiorentina- West Ham

Nella partita di questa sera i Viola affronteranno gli inglesi del West Ham. Se David Moyes si è guadagnato Praga battendo in semifinale l’AZ, la Fiorentina ha avuto la meglio sul Basilea in una preziosa e concitata rimonta risolta da un gol di Barak. Ora, per l’occasione, lo stadio Artemio Franchi sarà aperto ai tifosi della fiorentina che potranno, dunque, assistere alla partita dalla tribune e vederla dai megaschermi. Tuttavia, è bene ricordare che il match è trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su Tv8.it. sarà, inoltre, possibile seguire la partita anche sui canale Sky e DAZN.

Le probabili formazioni

Passiamo adesso alle probabili formazioni Fiorentina- West Ham. Per i Viola un classico 4-2-3-1 con Cabral come unica punta inziale di riferimento. Per gli inglesi invece lo schema sarà speculare, dove la parte offensiva è sulle spalle di Antonio. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.