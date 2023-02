Sorteggi Europa League e Conference League 2023: gli abbinamenti degli ottavi

Sorteggi Europa League e Conference, si decidono gli abbinamenti degli ottavi di finale. Dopo i playoff del 16 e 23 febbraio – che hanno visto impegnate quattro squadre italiane Roma, Juve, Fiorentina e Lazio – è tempo di conoscere come proseguirà il torneo sia per l’Europa League che per la Conference League (per la Champions bisognerà attendere invece il ritorno delle partite degli ottavi per avere i primi verdetti ufficiali). In diretta da Nyon, a partire dalle 12.00 di oggi venerdì 24 febbraio 2023 (diretta su Sky e Dazn), verranno dunque sorteggiati gli incontri degli ottavi di finale per entrambe le competizioni: ecco dunque tutti gli abbinamenti (aggiornamenti in tempo reale, ricarica la pagina).

Diretta sorteggio Europa League 2023, abbinamenti ottavi di finale

La prima competizione ad essere sorteggiata è la UEFA Europa League che ha visto protagoniste ai playoff Roma e Juventus impegnate rispettivamente contro Salisburgo e Nantes. Nell’urna ci sono le ‘palline’ corrispondenti alle squadre (8) che hanno vinto il proprio girone di Europa League e quelle uscite vincitrici dagli spareggi-playoff (8). Le otto vincitrici della fase a gironi di UEFA Europa League sono teste di serie, mentre le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta non sono teste di serie. Le vincitrici dei gironi giocano il ritorno in casa. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Gli accoppiamenti determineranno quindi le partite degli ottavi e le vincitrici accederanno poi al nuovo sorteggio per quarti e semifinali; dopodiché, da lì in avanti, si procederà con l’eliminazione e con il passaggio del turno con la consueta formula andata e ritorno.

Accoppiamenti Europa League 2023 ottavi di finale

Union Berlino (GER) – Union Saint Gilloise (BEL) Siviglia (SPA) – Fenerbahce (TUR) Juventus (ITA) – Friburgo (GER) Bayer Leverkusen (GER) – Ferencvaros (UNG) Sporting Lisbona (POR) – Arsenal (ING) Manchester United (ING) – Real Betis Siviglia (SPA) Roma (ITA) – Real Sociedad (SPA) Shakhtar Donetsk (UCR) – Feyenoord (OLA)

Diretta sorteggio Conference League 2023, abbinamenti ottavi di finale

A seguire è atteso il sorteggio della UEFA Conference League. Anche in questo caso nell’urna ci sono le sfere corrispondenti alle squadre che hanno vinto il proprio girone di Conference (8 teste di serie) e quelle uscite vincitrici dagli spareggi-playoff (8 non teste di serie). Le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa. I club della stessa federazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Gli accoppiamenti determineranno quindi il tabellone degli ottavi e chi vincerà parteciperà al sorteggio per i quarti: da lì in avanti si procederà con l’eliminazione e passaggio del turno con la consueta formula andata e ritorno.

Accoppiamenti Conference League 2023 ottavi di finale

AEK Larnaca (CIP) – West Ham (ING) Fiorentina (ITA) – Sivasspor (TUR) Lazio (ITA) – AZ Alkmaar (OLA) Lech Poznan (POL) – Djurgarden (SVE) Basilea (SVI) – Slovan Bratislava (SVK) Sheriff Tiraspol (MOL) – Nizza (FRA) Anderlecht (BEL) – Villarreal (SPA) Gent (BEL) – Istanbul Basaksehir (TUR)

Date e orari partite Europa League e Conference, calendario degli ottavi di finale 2023

Entrambe le due competizioni ‘minori’ Europee riprenderanno il prossimo 9 marzo con le partite di andata degli Ottavi di finale. Il ritorno sarà sette giorni più tardi e precederà il sorteggio del 17 marzo in cui verranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale (poi si procederà con il tabellone). Ad ogni modo questo è il calendario completo delle prossime partite (orari da definire):

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023



Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale Europa League: 31 maggio 2023

Finale Conference League: 7 giugno 2023

