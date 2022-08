Flavia Pennetta: ‘Moya mi mise le corna, persi 11 kg. Fabio è un buon compagno di vita’. L’intervista

Non ha usato mezzi termini, si è raccontata a cuore aperto Flavia Pennetta, la tennista pugliese di 40 anni e ora moglie del collega Fabio Fognini. Alle pagine del Corriere della Sera, l’atleta ha ripercorso alcune tappe della sua vita: dai tradimenti alla rinascita al fianco del marito, che ha definito un ‘buon compagno’, un ‘uomo paziente’.

Carlos Moya ha tradito Flavia Pennetta

“Rifarei tutto? Tutto. Anche gli errori che ho commesso, e ne ho fatti tanti, sono stati errori giusti. Certi momenti di coppia, certi fidanzati. Ciascuno, con il senno di poi, ha avuto un senso” – ha detto Flavia Pennetta, che inevitabilmente ha fatto riferimento a Carlos Moya, suo ex fidanzato e attuale tecnico di Rafa Nadal.

“A Carlos che mi ha messo le corna – ha spiegato Pennetta – devo dire grazie perché se fossi rimasta con lui avrei smesso molto prima e non avrei mai vinto quello che ho vinto”. Poi, la tennista ha raccontato bene come sono andate le cose. “Andiamo a dormire, buonanotte amore. Il giorno dopo sto giocando un match contro Cibulkova, che a fine set va in bagno. Ne approfitto per sbirciare il telefonino, c’è un messaggio di Carlos: chiamami. Oddio, è morto qualcuno penso”. E, invece, l’ex compagno voleva solo avvisarla che su un giornale erano uscite le foto di lui con un’altra donna.

“Sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica ad Amsterdam. E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde. Spatapam – dice la tennista – sono caduta in terra, svenuta. Ho perso 11 chili in 6 giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo. L’avevo idealizzato, dopo l’ho capito. E invece mi ha fatto il regalo più bello e prezioso: lui poi si è sposato con l’amore della sua vita, a me ha ridato la vita”.

L’amore per Fabio Fognini

Flavia Pennetta, infatti, ora è felice al fianco di Fognini. “È stato un innamoramento dopo anni d’amicizia, durante i quali abbiamo avuto altri partner. Fabio è un buon compagno di vita, il marito che mi aspettavo. Sembrerà strano che io lo dica, è un uomo paziente. La pazienza che non ha in campo la tiene per la famiglia. I maschi spesso sono immaturi, tendono a rimanere sempre nel ruolo di figli, faticano ad affrancarsi dalle famiglie d’origine. Fabio è cresciuto e migliorato, senza sfuggire alla regola”. E il loro amore procede a gonfie vele.