Flavio Insinna è sposato? Chi è la moglie, figli e vita privata

Appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche l’amatissimo condutture Flavio Insinna che ogni ogni giorno ci tiene compagnia con il quiz show l’Eredità. Ma se sulla sua carriera professionale sappiamo davvero tutto che dire della sua vita privata? E’ sposato? Ha dei figli? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

La vita privata di Flavio Insinna, chi è la fidanzata Adriana Riccio

Flavio Insinna è uno dei conduttori più apprezzati della nostra tv. Affari tuoi, La corrida, Boss in incognito, L’Eredità, L’anno che verrà, sono solo alcuni dei programmi che lo hanno visto – e lo vedono tutt’oggi – protagonista. Ma cosa sappiamo sulla sua sfera sentimentale? Intanto partiamo con il dire che ha una compagna che si chiama Adriana Riccio. La coppia sta insieme dal 2016: i due si erano conosciuti durante la trasmissione Affari tuoi, condotta all’epoca da Insinna. Lei partecipava in qualità di concorrente – rappresentava il Veneto – e riuscì a vincere la somma di 36mila euro. Per loro fu un vero e proprio colpo di fulmine. Di lei il conduttore ha detto:

“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. La casa risplende della sua luce: irradia tutto. E quando non c’è la differenza si vede”

Chi è l’ex moglie di Flavio Insinna

Ma la relazione con Adriana, che a parte la partecipazione al programma tv Affari Tuoi ha una vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, non è stato l’unico legame importante per il conduttore. Prima di lei infatti non tutti sanno che…Flavio Insinna era sposato, o meglio “quasi” sposato. Sì perché nel 2016 Insinna finì su tutte le pagine di cronaca rosa e di gossip a seguito della sua decisione di annullare le nozze con Mariagrazia Dragani, sua fidanzata storica. I motivi non sono mai stati resi noti ma qualcuno, sovrapponendo fatti e date, non esita ancora oggi a fare il classico “due più due”…