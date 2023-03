Flavio Insinna ha figli? Età e vita privata del conduttore de L’Eredità

Il famosissimo ed amatissimo conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, ha recentemente confessato, a cuore aperto, il perché non ha mai avuto figli, in una intensa intervista, facendo delle dichiarazioni inaspettate che hanno lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Ecco cosa ha detto e il motivo che lo ha spinto a non avere mai una famiglia allargata.

Flavio Insinna, conduttore amatissimo della televisione italiana

Certamente è tra i conduttori più amati della nostra televisione italiana, ed è a buon diritto una delle punte di diamante della Rai. Flavio Insinna piace a tutti, senza distinzioni di sorta. Simpatico, ironico, irriverente e soprattutto uomo di grande cultura, dall’invidiabile dialettica, riesce a tenere sempre il suo pubblico e non ne sbaglia una. Una carriera ventennale alle spalle, il conduttore e showman romano è alla conduzione, da tanti anni ormai, di una delle trasmissioni di maggiore successo per il pubblico Rai: L’Eredità, in onda tutte le sere, senza sosta. Flavio è sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, ma noi sappiamo che proviene da una famiglia molto numerosa e unita. E allora, la domanda sorge spontanea: perché non ha deciso di seguire l’esempio dei suoi genitori?

La decisione di non avere figli: ecco perché

La spiegazione/rivelazione arriva dallo stesso conduttore, che ha dichiarato in una recente intervista che non ha mai potuto pensare di avere figli, a causa degli impegni lavorativi che lo tengono spesso anche lontano da casa. Troppo poco tempo da dedicare ai figli, che crescerebbero, in tal caso, con una grande assenza in famiglia. Insinna ha ben spiegato che preferisce non essere padre, piuttosto che essere un padre assente, ed è questa la spiegazione principale che ha dato alla stampa. Ad ogni modo, come ci ha tenuto a precisare, nessun rimpianto, che è ugualmente molto felice insieme alla sua compagna. Al suo fianco, infatti, da tanti anni c’è Adriana Riccio che ha incontrato nel programma Affari tuoi.