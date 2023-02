Fosca Innocenti 3 si farà? Data di uscita, trama e anticipazioni sulla terza stagione

La curiosità dei numerosi fan di Fosca Innocenti che si chiedono se è previsto un terzo appuntamento con la serie tv è già stata soddisfatta quando è andata in onda la seconda stagione. Di contro, però, c’è anche una brutta notizia per i telespettatori: la terza sarà anche l’ultima. Ma quando inizia la terza stagione? Il cast resta invariato? Andiamo a scoprirlo.

Quando andrà in onda la terza stagione

Al momento non ci sono date certe. Dovrebbe essere prevista per l’inverno prossimo, quello 2023/2024, sempre alle 21 e 30 e ancora una volta su Canale 5. Il pubblico è anche interessato a sapere quale sarà la trama che ci attende nei prossimi episodi. Cosa si sa in merito?

Anche in questo caso la produzione non si è sbottonata, almeno per il momento. Non ha annunciato quale sarà la storia che verrà raccontata dell’ultima stagione. Chissà se si tratta della volontà di riservare ai telespettatori una sorpresa oppure semplicemente per alimentare la curiosità che verrà soddisfatta quando saremo in prossimità della messa in onda.

Il cast è confermato? Chi sono gli attori?

A questo punto non resta che chiederci se il cast resterà invariato e su questo, almeno, le risposte sono certe. Ancora una volta vedremo Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, Francesco Arca in quelli di Cosimo, Desirèe Noferini in quelli di Giulia De Falco, Rosa Ricci in quelli di Cecilia Dazzi, Francesco Leone in quelli di Pino Ricci, Giorgia Trasselli in quelli di Bice, Claudio Bigagli in quelli del dottor Fontana, Maria Malandrucco in quelli di Susy, Irene Ferri in queli di Giuliana Perego, Segio Muniz in quelli di Josè Rodriguez, Giovanni Scifoni in quelli di Lapo Fineschi, Caterina Signorini in quelli di Rita Fiorucci e Maria Chiara Centorami in quelli di Greta.

Chiunque si sia perso qualche puntata di Fosca Innocenti può collegarsi sulla piattaforma Mediaset Infinity, non solo per rivedere gli appuntamenti che vi siete persi, ma anche per seguire in streaming le nuove puntate.