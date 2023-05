Francesca, chi è la dama di Uomini e Donne: età, lavoro, Riccardo Guarnieri

Francesca, chi è la nuova dama di Uomini e Donne scesa per Riccardo Guarnieri? Ecco tutte le informazioni che abbiano al riguardo e cosa è successo nella puntata di oggi nello show dating più famoso d’Italia, continuate a leggere!

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Roberta

Francesca, la nuova dama scesa per Riccardo Guarnieri

Francesca è una donna molto intraprendente, fresca, giovane e dal capello fluente. Lei è scesa proprio oggi in puntata da Maria De Filippi per poter iniziare un percorso di conoscenza proprio con Riccardo Guarnieri che, ultimamente, non è stato ben apprezzato dal pubblico, soprattutto all’indomani del suo ultimo appuntamento con Giusy, la quale è rimasta profondamente delusa dal suo atteggiamento. Anche la storia con Mariangela è conclusa, perché Riccardo dice di aver avvertito un eccessivo coinvolgimento sentimentale ed emotivo da parte sua che, però, non è ricambiato dal cavaliere. Ora, invece, è la volta di Francesca. Cosa ha deciso Riccardo?