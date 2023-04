Mariangela di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, la conoscenza con Riccardo Guarnieri

Mariangela di Uomini e Donne è arrivata oggi a centro studio del noto show dating di Maria De Filippi perché sta intraprendendo una conoscenza con Riccardo Guarnieri. I due sono usciti, e pare che le cose siano andate abbastanza bene.

Riccardo Guarnieri è impelagato in troppe conoscenze. Tra queste c’è anche quella con Mariangela, che ha conosciuto mentre comunque era in contatto telefonico con Giusy. Questa non ha preso bene la sua decisione di uscire anche con altre, e per questo, pur essendo stata invitata al centro studio, si è allontanata ed è ritornata al suo posto in mezzo alle altre dame. Intanto Mariangela non ha avuto una reazione così estrema, perché si è resa conto che si trovano soltanto all’inizio. Mariangela ha cercato il bacio sin da subito – lo confessa durante la puntata – e così è avvenuto. Infatti i due si sono baciati proprio alla fine della cena, e così mentre i due parlavano, ecco che è scattata la scintilla e così anche il bacio. Mariangela si è detta molto felice, perché era da tanto tempo che non sentiva delle emozioni così forti. Ovviamente, i due sono soltanto all’inizio, ma le cose sono iniziate alla grande.