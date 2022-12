Francesca Cipriani: chi è, età, carriera, chi è il marito Alessandro, matrimonio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Silvia Toffanin, padrona indiscussa della trasmissione, incontrerà molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. E senza freni. Tra di loro, in questo giorno di festa, anche i neo sposi Francesca Cipriani, ex volto della Pupa e il Secchione, e il suo Alessandro Rossi: i due sono convolati a nozze pochi giorni fa e a Verissimo, per la prima volta, rivedranno le emozionanti immagini del matrimonio.

Tutti i successi di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, all’anagrafe Francesca Cipriani D’Altorio, è nata a Popoli il 3 luglio del 1984 sotto il segno del Cancro. Cresciuta a Sulmona, Francesca ha esordito nel mondo televisivo nel 2005 quando ha debuttato come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda Tv, emittente locale della Valle Peligna. Di lei, che dopo il divorzio dei genitori, è andata a vivere con la mamma e il nonno materno, sappiamo che ha una laurea: dopo il diploma, infatti, si è iscritta all’Università, dove si è laureata in scienze politiche. Ma ha preferito buttarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo.

La partecipazione al Grande Fratello

Nel 2006 la Cipriani ha acquisito notorietà partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello. Nel 2009 Francesca ha vestito i panni di inviata per il programma Domenica Cinque di Barbara D’Urso e ha debuttato anche nel cinema. Francesca Cipriani ha realizzato tre calendari sexy e l’anno scorso è tornata, ancora una volta, nella casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP. E, quella, che ha fatto da sfondo alla proposta di matrimonio del suo Alessandro.

Il matrimonio con Alessandro Rossi

Francesca Cipriani in passato ha dichiarato di aver avuto un flirt con il giocatore Adil Rami ed è poi stata legata a Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini. Ora, però, è felice al fianco di Alessandro, un imprenditore edile e arredatore di case vip di Cesenatico: i due sono convolati a nozze da poco. E pensano già ad allargare la famiglia.

Chirurgia, cosa ha rifatto

Francesca ha il seno rifatto e si è sottoposta all’intervento per avere una settimana di reggiseno.

Francesca Cipriani punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @francescaciprianiofficial vanta 1 milione di followers.