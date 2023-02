Francesca D’Aloja, chi è il compagno Edoardo Albinati: età, carriera, Premio Strega, Romanzi, missioni umanitarie, figli, Instagram

Francesca D’Ajola sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” e rilascerà un’intervista esclusiva a Serena Bertone, in cui racconterà tutto sulla sua vita privata e la sua carriera. Da anni condivide le giornate con il compagno Edoardo Albinati, sapete chi è e cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla loro storia d’amore.

Chi è Edoardo Albinati: età, carriera

Edoardo Albinati nasce a Roma l’11 ottobre 1956, ha 66 anni ed è un grande scrittore, traduttore e sceneggiatore italiano. La passione per la scrittura e la letteratura lo catturano subito e si diploma al Liceo Classico Giulio Cesare, dopodiché inizia la sua attività d’insegnante presso il carcere di Rebibbia. Dal 1984 inizia la sua attività come giornalista e traduttore con il magazine “Nuovi Argomenti” e traduce alcuni romanzi inglesi che sono tra i più importanti nella storia della letteratura, tra cui: “La tempesta” di Shakespeare e alcuni testi di Nobokov, Bierce e Stevenson. Inizia anche la stesura di romanzi, che riscuotono un grande successo in tutta Italia. Da “Orti di guerra” viene tratta una serie tv Rai e dal romanzo “Il piccolo lavatore di vetri”, invece, è stato realizzato un film “La ballata del lavavetri”, approdato al festival del cinema di Venezia nel 1998. Il suo impegno per il sociale diventa sempre più intenso fino a quando, nel 2002, diventa Alto Commissario ONU per i rifugiati in Afghanistan, dove conosce Francesca D’Aloja.

Premio Strega, romanzi e missioni umanitarie

Il suo impegno per le missioni umanitarie diventa sempre più importante e diventa un inviato di UNHCR in Ciad, da cui scrive diversi reportage per Repubblica, Il Corriere della sera e The Washington Post. Proprio durante queste missioni incontra la sua dolce metà: Francesca D’ajola, anche lei alle prese con il volontariato, soprattutto in Afghanistan. Il Libro che ha avuto maggior successo è “La scuola cattolica”, con cui si è aggiudicato il tanto ambito Premio Strega nel 2006. Ha scritto poesie, saggi e reportage che gli hanno portato numerosi premi e riconoscimenti. Alcuni dei suoi scritti più importanti sono:

Il polacco lavatore di vetri, 1989

Svenimenti, 2004

Tuttalpiù muoio, 2006

La scuola cattolica, 2016

Un adulterio, 2017

Cuori fanatici, 2019

Desideri deviati, 2020

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni puntata: trama episodi di stasera giovedì 16 febbraio 2023

L’amore con Francesca D’Aloja e Instagram

Francesca D’Aloja e Edoardo Albinati sono una coppia da molti anni, anche se il loro è stato un incontro “tardivo”, cioè lei era già sposata con Marco Risi e aveva già un figlio mentre lui era sposato con Benedetta Loy e aveva ben quattro figli. La loro passione però, era incontenibile e hanno deciso di lasciare le famiglie per stare insieme. Si sono conosciuti durante una delle tante numerose missioni umanitarie, che hanno iniziato a fare insieme. Nel 2018 hanno scritto un libro a quattro mani “8 giorni in Niger”. In numerose interviste parlano di una “Passione sfrenata, quasi una smania” che li lega. Sembrano molto felici insieme e si impegnano per il prossimo con tanto amore. Lui non ha un profilo Instagram, mentre lei sì, ma pubblica quasi soltanto foto dei suoi viaggi in Medio Oriente.