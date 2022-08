Francesca Michielin, il fidanzato non è famoso: chi è come si sono conosciuti

Francesca Michielin ha un nuovo compagno. La cantante di Bassano Del Grappa appare più felice che mai e questa gioia sembra da attribuire al suo nuovo amore Davide.

Chi è il nuovo compagno di Francesca

È un ragazzo lontano dal mondo dello showbiz che per lavorare fa l’osteopata. I due sembrano fare coppia fissa e hanno trascorso l’estate insieme tra gite in montagna e bagni al mare.

E se l’amore per Francesca va a gonfie vele, anche il la vita professionale non è da meno. La musicista è stata ingaggiata da X Factor 2022: lo stesso programma attraverso il quale è stata lanciata nel mondo dello spettacolo.

La polemica sportiva della cantante

Negli ultimi giorni l’artista è, però, finita al centro di una polemica sportiva.

La Michielin è una tifosa della Juventus e la sua squadra del cuore, lunedì sera, ha giocato con la Sampdoria la seconda partita del campionato di Serie A. Un match che si è concluso con uno zero a zero e Francesca ha twittato un post nel quale ha criticato l’atteggiamento dei giocatori blucerchiati, colpevoli, secondo lei, di perdere troppo tempo e di sfavorire quelli della Juve. Ne è emersa una polemica in cui è addirittura intervenuta la società della Sampdoria.

La Michelin ha scritto: “I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio rega”.

E poco dopo ne è arrivato un secondo: “La Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi”.

Le critiche della cantante hanno scatenato reazioni da parte del fan della Samp e sulla questione è intervenuta anche la società che ha replicato direttamente alla musicista: “Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così”. Poco dopo è arrivata la contro-risposta della Michielin che ha scritto: “Ahahah adoro”, con tanto di cuore blu.