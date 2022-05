X Factor 2022, giuria al completo: ecco i nomi ufficiali dei quattro giudici

Ufficiale. Dopo le varie voci sui probabili giudici. Francesca Michelin, Paola Di Benedetto, Victoria Cabello e altri. Ecco la conferma di chi in realtà sarà la giuria di X Factor. In realtà Fedez e Dargen D’Amico erano già confermati. Così come Ambra Angiolini. Vediamo chi manca..

I nuovi giudici di X Factor

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Sembra che questa sarà un’edizione davvero imperdibile. Dopo gli ultimi anni in cui sembrava che il programma stesse perdendo un po’ di telespettatori, ecco la notizia che ha cambiato le carte in tavola.

Prima l’annuncio di Fedez. Sono impazziti tutti. Dopo anni di nuovo in quel tavolo. Per Federico sarà un’emozione indescrivibile. Poi la conferma di Dargen D’Amico. Dopo il ‘boom’ a Sanremo la sua personalità è pronta a conquistare tutti.

Gli altri due giudici

Ambra Angiolini e Rkomi. Due personaggi che, insieme, faranno sognare il pubblico. Il nome di Rkomi è rimasto in sospeso per un po’ di tempo. Ma ecco la conferma! Questa edizione di X Factor non potrà non essere un successo!

Leggi anche: Paola di Benedetto e Rkomi sono una coppia: ‘scatta il bacio’