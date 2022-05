X Factor, la nuova conduttrice è Francesca Michielin: le altre non hanno superato i provini

Ormai è praticamente ufficiale. Francesca Michelin è la nuova conduttrice di X Factor. I fan sono in delirio al solo pensiero. Con la sua semplicità, umiltà e, soprattutto, preparazione artistica nessuno ha dubbi. Una notizia che fa commuovere in molti se si pensa che dieci anni fa la Michelin si era presentata come concorrente. E aveva vinto.

Il percorso di Francesca Michelin a X Factor

Era il 2012 quando la Michelin è entrata a far parte del team Under Donne di Simona Ventura. In poco tempo ha conquistato la giuria e il pubblico con le sue doti canore impressionanti. Nella stessa edizione c’erano I Moderni ed Anatonella Lo Coco. Era anche lo stesso anno di Jessica Mazzoli, madre della figlia di Morgan.

Giudici di X Factor

Per Francesca Michelin questa non sarà la sua prima esperienza. Ha già condotto su Sky il programma “Effetto Terra, Guida Pratica per Terresti Consapevoli”. Diciamo che la Michelin è stata scelta tra tantissimi potenziali nomi. Un po’ come se avesse passata un provino.

Gli altri possibili giudici sarebbe dovuti essere: Victoria Cabello, Aurora Ramazzoti, Paola di Benedetto e anche il suo nuovo fidanzato Rkomi. Questi perònon avrebbero passato le selezioni e per la produzione non ci sarebbe nessun altro più adatto della Michelin.