Francesco Pannofino: chi è, età, carriera, voce, chi ha doppiato, moglie, figli, foto e Instagram

Chi è Francesco Pannofino. età, carriera, chi ha doppiato

Francesco Pannofino è nato a Pieve di Teco il 14 novembre 1958 da genitori pugliesi, originari di Locorotondo, e poi emigrati a Genova. Nel 1972 con la famiglia si è trasferito da Imperia a Roma. Nel 1978, mentre stava aspettando l’autobus sotto casa per recarsi all’università, è stato uno dei testimoni oculari dell’agguato di via Fani, nel quale è stato rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Francesco Pannofino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, per rendersi poi conto che il doppiaggio è uno dei suoi talenti più grandi. Diventa, infatti, il doppiatore ufficiale di alcune star di Hollywood, ma ha continuato anche a recitare in molti film. Infatti, Pannofino è un attore, doppiatore, ma anche direttore del doppiaggio italiano di gran successo e ad oggi ha 64 anni. Tra i nomi più importanti degli attori che ha doppiato, abbiamo: Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes. Inoltre, è diventato molto famoso grazie alla sua interpretazione del regista René Ferretti nella serie tv italiana “Boris”.

Vita privata: moglie e figli

Francesco Pannofino è stato sposato con Emanuela Rossi, un’attrice e doppiatrice, con cui ha avuto un figlio di nome Andrea che sta seguendo le orme dei genitori. Tuttavia, i due hanno divorziato nel 2006, per poi riunirsi per una seconda volta cinque anni dopo. Purtroppo, però, la storia d’amore è giunta al capolinea e della vita privata di Pannofino, al momento, non si sa molto, perché preferisce mantenerla segreta.

Curiosità, foto e Instagram dell’attore

Potete rimanere aggiornati sulla sua vita e le nuove uscite al cinema con Pannofino seguendo la sua pagina Instagram su cui vanta 150 mila followers. Ecco alcune curiosità su di lui: