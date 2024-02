Francesco Renga e Nek a Sanremo 2024 con “Pazzo di te”: testo canzone, chi sono, vita privata, mogli

Francesco Renga e Nek, due artistici divenuti simboli iconici della musica italiana. Da tempo insieme in un tandem più che affiatato ora sono pronti a salire sul palco dell’Ariston. Per loro inizia l’avventura a Sanremo 2024.

La loro è una coppia ormai affermata. Entrambi arrivati al successo e con una lunga carriera alle spalle come solisti, Francesco Renga e Nek rappresentano uno dei sodalizi musicali più amati dal grande pubblico. Voci uniche, inconfondibili, in grado di regalare emozioni con i loro brani. E di far sognare migliaia di persone durante i loro tour. Per loro sarà un anno davvero importante: a partire dalla partecipazione al festival di Sanremo.

Francesco Renga e Nek: da quanto cantano insieme?

Tutti e due i cantanti hanno tagliato il traguardo dei 50 anni. Francesco Renga ne ha 54 anni mentre Nek, alias Filippo Neviani, questo il suo vero nome, qualcuno di meno, 51. Se chiudiamo gli occhi ci vengono in mente tantissimi successi che i due cantanti, da soli, hanno saputo interpretare diventando parte integrante del patrimonio della musica italiana. Chi per esempio può dire di non aver mai cantato Laura non c’é? Oppure Angelo?

La loro collaborazione artistica va avanti ormai da due anni. Insieme hanno pubblicato l’album RengaNek mentre adesso li vedremo protagonisti al Festival di Sanremo 2024. Il loro brano si intitola “Pazzo di te” e sarà senza dubbio una canzone che seguirà il loro canone artistico. I due condividono anche altri aspetti della vita, come l’amore per le figlie.

La vita privata di Nek e Renga: “Papà innamorati”

Francesco Renga ha fatto molto parlare di sé non solo con le sue performance artistiche ma anche per la sua vita privata considerando la relazione con la showgirl Ambra Angiolini. E’ molto legato alla figlia Jolanda, ma anche a Leonardo, nati proprio dalla relazione con la Angiolini. Nek invece è papà di Beatrice – nata dalla relazione con Patrizia Vacondio – e Martina. Per questo si definiscono “due papà innamorati”.

Renga e Nek a Sanremo 2024: testo e significato di Pazzo di te

Veniamo ora alla partecipazione a Sanremo 2024. Il loro brano si intitola “Pazzo di te” e come spiegato dai due artisti parla di un amore maturo, adulto, da contrapporre ai tanti legami tossici di cui oggi, specie in un certo genere di musica, sono intrisi i brani. Soprattutto (e anche purtroppo) quelli delle nuove generazioni.

Pazzo di te testo

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero