Francesco Vecchi: chi è, età, carriera, moglie, figli, Instagram, Verissimo

Tutto pronto per un altro appuntamento con Verissimo, in onda tutti i sabato e domenica su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto una serie di ospiti e tra gli altri anche Francesco Vecchi che si racconterà nelle sue esperienze professionali, concedendo forse anche qualche indiscrezione sulla sua vita privata.

Chi è Francesco Vecchi

Francesco Vecchi è un giornalista scrittore e conduttore televisivo Mediaset. È noto per essere, insieme a Federica Panicucci, il presentatore di Mattino Cinque. È diventato un volto noto della rete ammiraglia Mediaset proprio grazie alla conduzione di Mattino 5.

Nato a Milano il 7 luglio del 1982, ha 39 anni ed è del segno del Cancro. È alto 1 metro e 80 centimetri.

Carriera

Nasce come giornalista, ha iniziato a lavorare con Radio Capital nel 2022, ma già due anni dopo è entrato a Mediaset come inviato per i programmi sportivi. Dal 2013 fino al 2016 è stato impegnato a svolgere inchieste di attualità. Ma da sei anni fa conduce Mattino 5.

Porta avanti anche la sua carriera giornalistica su Il Corriere della Sera e Libero, nell’inserto economico. È anche autore di tre libri

Chi è la moglie

Francesco è sposato con Tina Loggia dal 2021 che ha conosciuto proprio nel backstage di Canale 5 e la coppia ha un bambino di nome Enrico nato lo scorso aprile.

Instagram

Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, Francesco Vecchi su Instagram ha un profilo ufficiale.