Franco Bortuzzo, chi è il papà di Manuel: età, lavoro, chi è la moglie, figli, Lulù, Facebook e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF VIP, che arriverà in studio con il fratello Kevin, la sorella Jennifer e il papà Franco.

Franco Bortuzzo, chi è il papà di Manuel: età, lavoro

Franco Bortuzzo è nato a Trieste nel 1959 ed è il papà di Manuel, l’ex concorrente del GF VIP. Di lui sappiamo che si è diplomato come perito edile, poi avrebbe studiato alla facoltà di Psicologia alla Sapienza, ma al momento non sappiamo che lavoro faccia. Quello che è certo è che lui non molla mai il figlio, lo sostiene, lo supporta, tanto che nella biografia di Instagram si definisce: ‘Papà a tempo pieno di Manuel’. Attualmente vivono a Roma.

Franco Bortuzzo: chi è la moglie, vita privata e figli

Franco, all’anagrafe Francesco, è sposato con Rossella Corona ed è padre di quattro figli: Michelle, Manuel, Jennifer e Kevin. Franco si è trasferito nella Capitale con Manuel per aiutarlo nel percorso di riabilitazione, mentre a quanto pare la moglie vive ancora a Treviso con gli altre ragazzi.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @francobortuzzo vanta oltre 38 mila followers.