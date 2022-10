Franco Gatti: chi era il figlio Alessio e come è morto

Lutto nel mondo della musica e non solo a seguito della scomparsa di Franco Gatti L’uomo era parte dello storico gruppo musicale i “Ricchi e Poveri” e se la sua vita è certamente ben documentata e nota al grande pubblico cosa sappiamo invece rispetto a quella di suo figlio Alessio?

Leggi anche: Franco Gatti è morto: il cantante dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni

Chi era Alessio, il figlio di Franco Gatti

Il figlio di Franco Gatti e di Stefania Picasso, donna per lo più sconosciuta nel mondo dello spettacolo, è morto nel 2013. Il ragazzo aveva alle spalle una storia caratterizzata dall’abuso di droghe, elemento questo che è stato per lui fatale. Il giovane è deceduto all’età di 23 anni proprio a causa di un mix di droghe e alcol che gli ha provocato un infarto. Patologia quest’ultima confermata dagli accertamenti effettuati dalla procura di Genova ed eseguiti dai medici di medicina legale.

La morte di Franco Gatti

“È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco” questo il saluto dei suoi amici, gli altri componenti della band, che hanno annunciato all’Ansa la scomparsa dell’uomo. Franco Gatti è spirato quest’oggi a Genova, aveva 80 anni e al momento le cause del decesso non sono state rese note. Sta di fatto che con lui se ne è andato un pezzo di storia della musica italiana, lasciando un incolmabile vuoto nel cuore di tutti coloro che lo avevano conosciuto e che gli volevano bene.