Frozen 3, data di uscita e trama: ecco il terzo episodio del film Disney

Frozen 3 è ufficialmente in lavorazione. La conferma è arrivata e i fan possono, finalmente, tirare un sospiro di sollievo. Si tratta di un dolce ed atteso ritorno per gli spettatori Disney che hanno da sempre avuto un debole per le avventure delle due coraggiose sorelle. Nel doppiaggio italiano, Elsa ed Anna possono contare rispettivamente sulle voci di Serena Autieri e Serena Rossi. Presto, sbarcherà dunque nella sale il terzo capitolo dell’amatissimo Frozen.

Cosa sappiamo su Frozen 3

Attualmente le informazioni a disposizione sul terzo capitolo del cartone sono davvero esigue. Non si conoscono, infatti, né la data di uscita né l’argomento trattato. L’ufficializzazione del progetto è stata resa nota dal CEO Disney Bob Iger. Stando a quanto comunicato da quest’ultimo, Frozen 3 è in fase di sviluppo. L’annuncio, arriva a distanza di ben quattro anni dal successo al botteghino di Frozen II – Il segreto di Arendelle, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. Liberamente inspirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, Frozen ha portato al cinema la storia di sue sorelle con il primo capitolo della storia intitolato Il regno di ghiaccio. Era il 2013 e da allora sono trascorsi la bellezza di dieci anni, eppure le avventure delle due sorelle non smettono di appassionare ed emozionare e presto, le vedremo di nuovo protagoniste di un’avvincente avventura. Ma cosa dovremo aspettarci nel terzo film?

I possibili scenari

In merito sono tante le idee e le speranze del pubblico, così come quelle della doppiatrice originale di Elsa, Idina Menzel la quale, tempo fa nel corso di un’intervista, ha rivelato che le piacerebbe vedere Elsa innamorata. A tornare sarebbero anche, felicemente innamorati e a capo di Arendelle, Anna e Kristoff. Non potrebbe mancare certamente il simpatico ed iconico pupazzo di neve Olaf. Non è, inoltre, da escludere che in Frozen 3 possa esserci anche spazio per una minaccia esterna così da coinvolgere direttamente Elsa nei panni di una vera e propria eroina, adesso che è perfettamente e pienamente consapevole dei proprio poteri. Un’altra ipotesti è che il terzo capitolo della storia possa subire un salto temporale.