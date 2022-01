Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, personaggi, malattia, Instagram

E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gabriele Cirilli, ma conosciamolo meglio!

Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film e programmi tv

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno 1967. Si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, e ha lavorato in teatro, cinema e televisiva. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio. Gabriele Cirilli però, è diventato popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig: all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana. Il comico ha lavorato anche in alcune fiction tv e ha partecipato nel 2012 come concorrente alla prima edizione di Tale e Quale Show.

Gabriele Cirilli: chi è la moglie, figli

Gabriele Cirilli è felicemente sposato con Maria, oggi una produttrice teatrale. Dalla loro unione, nel 2001, è nato il primo figlio, Mattia.

Gabriele Cirilli: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gabrielecirilli vanta oltre 99 mila followers.

Gabriele Cirilli: la malattia, la depressione

Gabriele Cirilli ha sofferto di una grave forma di depressione a causa di alcuni alcuni problemi economico. Un periodo difficile che, come ha raccontato lui stesso, è riuscito a superare anche grazie all’amore di sua moglie Maria.