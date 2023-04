Gaia Tortora, chi era la sorella Silvia: età, carriera, come è morta, figli e marito, il papà Enzo

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Francesco Gabbani, che torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista “Ci vuole un fiore” e i Dik Dik, uno dei gruppi antesignani dell’epopea beat in Italia, anche la giornalista Gaia Tortora. Che ha ripercorso la tragica vicenda, 40 anni fa, dell’arresto di suo padre Enzo in un intenso libro: “Testa alta e avanti”. E che oggi si racconterà a cuore aperto, parlando anche della sorella Silvia, scomparsa prematuramente nel 2022.

Chi era Silvia Tortora, figlia di Enzo

Silvia Tortora è nata a Roma il 14 novembre del 1962 ed è morta nella sua città il 10 gennaio del 2022. Lei, figlia di Enzo Tortora e Miranda Fantacci, nonché sorella maggiore di Gaia, è stata una grande giornalista. Ha collaborato dal 1985 con Giovanni Minoli a Mixer e dal 2004 al programma La storia siamo noi. Ha scritto per il settimanale Epoca, poi nel 1999 si è aggiudicata il nastro d’argento al Festival di Taormina come migliore soggetto cinematografico con il film Un uomo perbene. Nel 2002, invece, ha curato il libro Cara Silvia e nel 2006 ha pubblicato Bambini cattivi.

Il successo con il programma La storia siamo noi

Per il programma La storia siamo noi, Silvia ha realizzato diverse puntate riguardanti Mia Martini, Renato Vallanzasca, Francesco Totti, Corrado, Non ci resta che Benigni. E a partire dal 2009 ha condotto Big, la via del cuore, insieme ad Annalisa Bruchi in onda su Rai 3 in otto puntate.

Come è morta, la malattia

Silvia Tortora è morta la notte del 10 gennaio 2022 in una clinica di Roma. Aveva 59 anni, la stessa età in cui era deceduto il papà Enzo. Ed è stata stroncata da una terribile malattia.

Il marito Philippe, i figli

Silvia Tortora nel 1990, il 1 settembre, ha sposato Philippe Leroy, noto attore francese. E dal loro amore sono nati due figli: Philippe e Michelle.