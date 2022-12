George Ciupilan, chi è l’ex fidanzata Samara Tramontana: età, lavoro, foto, Instagram e Tik Tok

George Ciupilan sta facendo parlare di sé al Grande Fratello Vip, e così la sua ex fidanzata Samara Tramontana famosa tiktoker, decide di andare a trovarlo nella Casa più spiata di sempre in Italia. Certo un buon marketing e modo per aumentare di qualche centinaio il suo numero di followers, ma forse c’è anche un’altra ragione. Infatti, di recente, ha parlato molto spesso dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip svelando come stia, di fatto, mostrando solamente una parte del suo reale carattere e della sua solarità. Ma chi è veramente Samara Tramontana? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Samara Tramontana, chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan

In un suo ultimo intervento, Samara Tramontana ha voluto dire qualche parola su George, commentando il suo carattere in modo molto positivo, dolce ed affettuoso. Le sue parole sono state: “Il suo silenzio è giustificato. Lui è così perché sta in una situazione che non ha mai vissuto, con persone molto più grandi e cattivissime, visto quello che è anche accaduto con Bellavia”. Secondo il punto di Samara Tramontana, il suo ex George Ciupilan avrebbe una vera e propria cotta per Nikita Pelizon: Nikita? Secondo me George ci sta soffrendo un po’ per lei. Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato Luca Onestini, poi c’era la questione dell’ex… Ora lei si sfoga con lui su Onestini e George, secondo me, sta soffrendo questa cosa, anche se non lo dice.” Sempre sull’argomento, la famosa TikToker ha aggiunto: ”Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. É indubbio che sia il migliore.”

Dopo la fine del rapporto, un’ottima amicizia tra Samara e George

La loro storia non è durata molto a quanto pare, solamente alcuni mesi, ma una volta finita è rimasto un ottimo rapporto di amicizia, come lei stessa ha confermato durante una live su Twich: ”Tutt’ora non c’è assolutamente più niente con lui ma zero proprio anzi vi dirò voglio bene a Ciupi, lui vuole bene a me ci rispettiamo infatti ci vedete insieme. Facciamo le live insieme scherziamo e tutto ma non c’è niente però prima non posso negarvi che c’era qualcosa tra noi due. Ora invece siamo amici, ci vogliamo bene, ci portiamo rispetto.”