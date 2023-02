Gerry Scotti, chi è la compagna attuale: età, lavoro, figli e vita privata

Gerry Scotti è uno dei volti più noti della tv italiana, un conduttore simpatico e accattivante che ha segnato la storia televisiva. Oggi parlerà con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, dove racconterà tutto sulla sua vita privata e sulla sua attuale compagna misteriosa. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? D’altra parte oggi Gerry festeggerà ben 40 anni di carriera. E, forse, si lascerà andare anche sull’amore, dopo il matrimonio finito con Patrizia! Ha ritrovato la serenità ora che è diventato anche nonno?

La vita privata di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha avuto una vita privata fatta di alti e bassi: nel 1991 si sposa con Patrizia Grosso e tra i due l’amore sembra non finire mai. Nasce il loro unico figlio Edoardo, ma le cose piano piano peggiorano. Fino al 2002, quando il matrimonio finisce del tutto e i due si separano. Gerry Scotti ha circa 40 anni e sembra che tutto stia crollando: il divorzio è affiancato anche dal lutto dei suoi genitori, che muoiono a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. Nel 2011, però, arriva la svolta e Gabriella Perino irrompe nella sua vita cambiando tutte le carte in tavola. Chi è questa misteriosa donna che ha fatto perdere la testa al conduttore italiano più famoso?

Chi è la compagna Gabriella Perino

L’attuale compagna di Gerry Scotti è un’architetta e si chiama Gabriella Perino. I due si conoscevano da prima del matrimonio con Patrizia Grosso, e hanno ripreso a frequentarsi anni dopo perché i figli frequentavano la stessa scuola. Stanno insieme da circa 12 anni e non hanno intenzione di sposarsi, il loro amore non ha bisogno di un riconoscimento ufficiale, tanto è forte. Il conduttore ha dichiarato più volte: “Mi ha salvato, avevo bisogno di una donna come lei. Non so come faccia a sopportarmi”. Di lei non si hanno molte notizie, perché fa un lavoro che la tiene molto lontana dai riflettori ed è molto riservata come persona, Gerry ha dichiarato: “Non le piace il clamore, anzi, le dà fastidio”. Insieme hanno, però, creato una nuova e bellissima famiglia: Gabriella e il compagno vivono in una villa, dove hanno cresciuto anche i figli di lei. I due, di cui non si hanno notizie, hanno riconosciuto Gerry come una figura paterna e lui è estremamente felice di ciò: “Adesso sono grandi, ma quando erano piccoli rimanevo sveglio la notte ad aspettare che rientrassero. Sono la mia ancora di salvezza”, ha dichiarato.

Gerry Scotti è diventato nonno

Gerry Scotti è diventato nonno per ben due volte: suo figlio Edoardo ha deciso di farsi una famiglia in giovane età: ha 30 anni e ha già due figli. La prima bimba che lo ha reso nonno si chiama Virginia e i due sono inseparabili. Il nonno ha dichiarato che è un po’ come la bambina che non ha mai avuto. Da pochissimo è nato anche il secondo nipotino di nome Pietro, nato il 12 gennaio.