GF Vip 2022, l’ingresso di Delia Duran fa crollare Soleil Sorge: “Sono sfinita”

GF Vip. Il momento ”clou”, quello forse più atteso di tutta la settimana e, ovviamente, della serata di venerdì scorso. Stiamo sicuramente parlando dell’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. Certamente, Alex Belli auspicava, per conto suo, una certa alleanza tra la moglie e l’amica ”speciale” Soleil Sorge. Ma, come in molti hanno intuito sin da subito, non è di certo andata così.

La nuova entrata Delia Duran era agguerrita più che mai, attaccando sin da subito l’influencer, e pretendendo da lui che le svelasse alcuni segreti intimi tra lei e Belli nella casa del GF Vip. Duran si riferisce certamente ad alcun ”movimenti” che i due avrebbero fatto sotto le coperte. L’ex di Uomini e Donne ha smentito e pure Belli ci ha provato dallo studio, nonostante fosse stato lui stesso a lasciar sottintendere anche di fronte ad Alfonso Signorini che tra lui e la Sorge sotto le coperte qualcosa era successo.

Lo sfogo di Soleil al GF Vip

Ed è stato alla fine della puntata, che Soleil ha avuto un vero e proprio crollo emotivo e psicologico. La Vip è, infatti, rimasta sola in piscina a piangere è stata raggiunta prima da Davide Silvestri. Successivamente, da lei è giunto anche il saggio Kabir che l’ha invitata a raccontare la verità, e a sfogarsi definitivamente. Soleil ha confessato di essere arrivata ad un punto limite. Non ce la fa più a sostenere tutto questo clima di forte tensione, non riesce a mantenere la barra dritta. Ha rilevato di sentirsi mortificata sempre più spesso, e di non riuscire a reggere più il peso della situazione. Staremo a vedere come andrà a finire.