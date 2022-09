GF Vip 2022, quando e dove vedere la replica della prima puntata in tv e streaming: giorno, orario e canale

Il Grande Fratello Vip, dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, ha finalmente preso il via. E la casa più spiata d’Italia, quest’anno rinnovata, ha riaperto le sue porte al pubblico, che da anni segue il reality. Tra novità e cambiamenti, i vipponi dovranno vivere 24 ore su 24 in quelle quattro mura, spiati dagli italiani, tra racconti, storie di vita, passati difficili e presenti da vivere. Ma dove e a che ora vedere la replica delle puntate?

La replica del GF VIP su LA5

Il Grande Fratello Vip, come succedeva anche l’anno scorso, terrà compagnia al pubblico per ben due volte a settimana. In diretta, infatti, le puntate andranno in onda il lunedì e il giovedì, salvo cambiamenti del palinsesto, a partire dalle 21.30. Chi, però, per un motivo o per un altro non potrà seguire la trasmissione in quei giorni non dovrà temere perché le alternative non mancano. Le repliche, infatti, andranno in onda su LA5: la puntata del lunedì verrà trasmessa il martedì alle 21.10, quella del giovedì il venerdì.

La diretta h24 su Mediaset Extra

Oltre ai daytime, che andranno in onda in piccole fasce quotidiane su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i ‘vipponi’, 24 ore su 24, su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.