GF VIP 7, Eva Robin’s nel cast: cosa sappiamo sui concorrenti

Secondo gli ultimi rumor Eva Robin’s sarebbe pronta a fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 7.

La popolare soubrette avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ma ha fatto sapere che all’ultimo la conduttrice ha improvvisamente cambiato idea preferendole Gabriel Garko.

Leggi anche: Pamela Prati al GF VIP 7: ‘Si parlerà ancora di Mark Caltagirone?’

Grande Fratello Vip, la soubrette transgender nel cast

Il settimanale Vero ha riportato di essere venuto a conoscenza che gli autori del reality show vip condotto da Alfonso Signorini starebbero facendo davvero carte false per cercare di convincerla a partecipare: “Adesso, però, sembra che gli autori del GF Vip stiano facendo davvero di tutto per averla nel cast…”

La sua partecipazione alla versione vip potrebbe irappresentare una rivincita personale nei confronti di Milly Carlucci, che all’ultimo minuto l’ha esclusa dal cast preferendole Gabriel Garko.

Leggi anche: Perché Patrizia Groppelli non partecipa al GF VIP 7? La spiegazione

Attilio Romita ed Elenoire Ferruzzi nel GF Vip?

Non c’è solo il nome di Eva Robin’s nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che siano in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Luca Salatino e tanti altri.