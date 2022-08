GF VIP 7, tra i concorrenti un famoso chef: l’indizio di Signorini sui social

Uno chef entrerà nella casa del GF VIP. Alfonso Signorini avrebbe lanciato uno spoiler assicurando che “saranno preparati gustosi pranzetti” nella casa dei vipponi.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Durante le sue vacanze a Cortina D’Ampezzo il conduttore del Grande Fratello vip ha lanciato un nuovo indizio sui prossimi concorrenti del reality show che andrà in onda su Canale 5 dal 12 settembre. E’ certo al cento per cento che Giovanni Ciacci entrerà nella casa, ma sugli altri concorrenti ancora poche conferme: si vociferava della presenza anche di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della loro bimba Luna Marì.

L’indizio sui social: ci sarà uno chef nel GF Vip

Oggi, però, Signorini ha deciso di mandare un nuovo indizio social e, nella sua ultima storia Instagram, ha pubblicato un’immagine curiosa: l’immagine di un cappello da chef accompagnato dalla scritta “Quinto indizio, in arrivo gustosi pranzetti nella casa del Gf Vip”. Si tratterebbe di un professionista del settore e forse un volto noto al grande pubblico come Alessandro Borghese o Antonino Cannavacciolo, o perchè no, Bruno Barbieri.