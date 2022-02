GF Vip, anticipazioni pomeridiano 17 febbraio 2022: ultime news aspettando la finale

Manca sempre meno alla finale di questa edizione lunghissima del GF VIP, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Il 14 marzo conosceremo il nome del vincitore, quello che per ultimo spegnerà le luci della casa più spiata d’Italia: chi avrà questo privilegio? E come reagiranno gli altri inquilini? Intanto, in attesa della puntata di questa sera, scopriamo cosa succederà nel pomeridiano.

Pomeridiano GF VIP 17 febbraio 2022: ultime news su Alex e Delia

Non si può non parlare di Alex Belli, concorrente squalificato prima di Natale e ora di nuovo in casa, e di sua moglie Delia Duran. Prima i battibecchi, l’amore libero, la decisione di prendersi una pausa di riflessione, poi la passione che riscoppia: baci bollenti in sauna, nel letto. Insomma, tra i due l’amore non sembra essere certo finito. Ma se da una parte tra Alex e Delia pare essere tornata la serenità, dall’altra Soleil è dispiaciuta perché non riconosce più il suo amico, quello con il quale aveva instaurato la famosa e tanto chiacchierata ‘chimica artistica’.

GF VIP 17 febbraio 2022: Jessica e Barù

Nel corso del pomeridiano di oggi, molto probabilmente si tornerà a parlare di Jessica e Barù, ma soprattutto dell’atteggiamento di Delia nei confronti dell’uomo. Tra le due è guerra aperta o ci sarà modo di un confronto e di una riappacificazione?