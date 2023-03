GF VIP, Antonella Fiordelisi si confida: ‘Ho avuto un flirt con Correa dell’Inter’

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle maggiori protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Spesso al centro di discussioni con Oriana Marzoli, un’altra ragazza che senza dubbio è tra le protagoniste di questa edizione del reality, adesso il rapporto tra le due pare conoscere una parentesi di tranquillità. Quiete dovuta per lo più all’atteggiamento comprensivo e solidale che Oriana ha dimostrato nei confronti della Fiordelisi a seguito delle discussioni che ci sono state con Edoardo Donnamaria, vippone con il quale Antonella ha intrapreso una relazione nella casa. Ultimamente però il loro legame si è incrinato a causa di alcuni atteggiamenti che il vippone ha avuto nei confronti dell’ex gieffina Nicole Murgia nel van. Rimanendo sempre in tema di sentimenti, adesso emergono nuove indiscrezioni sul passato della Fiordelisi. Cosa avrà rivelato?

Grande Fratello Vip, anticipazioni 6 marzo 2023: ospiti, televoto, primo finalista, ultime news su Antonella

La confessione di Antonella Fiordelisi e il rapporto con Donnamaria

In occasione del Grande Fratello Game Night, non sono passate inosservate le risposte della Fiordelisi al vippone Edoardo Tavassi in merito a suoi presunti flirt con personaggi famosi. Ecco cosa ha detto: ‘Più che famosi, direi conosciuti. Il primo è Francesco Chiofalo. Poi Ignazio Moser e Joaquin Correa’. Dunque, dopo i rumors sul suo passato con Zaniolo ed Higuain, la vippona ha menzionato il nome di un altro calciatore. Messi da parte i calciatori, ora Antonella Fiordelisi all’interno della casa più spiata d’Italia è sentimentalmente legata ad Edoardo Donnamaria. La loro coppia è stata denominato “Donnalisi” ed è spesso caratterizzata da alti e bassi. I due, infatti, alternano momenti in cui stanno bene insieme e sono complici, con altri nei quali, invece, non si rivolgono nemmeno una parola. L’ultima loro discussione – che ha rappresentato la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso, portando la Fiordelisi a distaccarsi definitivamente da Donnamaria – è avvenuta a causa del comportamento che il vippone ha avuto nel van nei riguardi dell’ex concorrente Nicole Murgia. L’allontanamento tra Donnamaria e la Fiordelisi sarà definitivo o la speranza di poterlo recuperare non è del tutto da escludere?