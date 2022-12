GF VIP, bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello: la reazione della moglie del giornalista

I due gieffini Attilio Romita e Sarah Altobello appaiono sempre più vicini. I due nel corso di queste settimane sono apparsi sempre più vicini ed i rumors sul loro flirt non si sono fatti attendere. A coronare tali sospetti, adesso è arrivato anche un bacio. La reazione della moglie del giornalista, Mima Fusco, che si era già espressa a riguardo, ovviamente non è mancata. Cosa avrà detto la donna e come avrà preso il comportamento del marito?

Il bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello

I due gieffini Attilio Romita e Sarah Altobello potrebbero essere la prima coppia del Grande Fratello Vip. Fin qui non ci sarebbe nulla di nuovo se non fosse che l’ex mezzo busto del del telegiornale sia fidanzata da 7 anni con Mimma Fusco. Tuttavia, l’attrazione che l’umo prova verso Sarah si alimenta giorno dopo giorno e non è certamente un caso che nelle scorse ore sia scattato tra di loro il primo bacio. I due si sono baciati come se fosse la cosa più normale del mondo, nessun imbarazzo o successivo chiarimento. Il giornalista era a letto, stava per addormentarsi quando la donna l’ha raggiunto per dargli la buona notte ed è stato in quel frangente che i due si sono baciati. Dopo il bacio i due non ne hanno parlato davanti alle telecamere ma hanno continuato ad essere molto vicini.

La reazione della moglie

La reazione di Mimma Fusco non è mancata: ‘Fai schifo. Vomito. Spessore e cultura ineccepibile’. Queste le parole della moglie, legata al giornalista da ben 7 anni. Come prevedibile, il video del bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello ha fatto subito il giro del web, arrivando, ovviamente, anche alla moglie di Romita che non ha mancato di esprimere la propria opinione sui fatti.