GF VIP, Attilio Romita vicino a Sarah Altobello: la rabbia della moglie Mimma

I rumors sul presunto avvicinamento tra i due gieffini Sarah Altobello e Attilio Romita non si placano. I due si mostrano sempre molto vicini ma questa loro stretta amicizia non sta andando a genio alla moglie del giornalista Mimma Fusco che non ha mancato di esprimere la propria opinione a riguardo. Cosa avrà detto?

Il flirt (presunto) tra Attilio Romita e Sarah Altobello

Da quando la gieffina è entrata nella casa più spiata d’Italia il giornalista Attilio Romita ha subito mostrato un certo interesse nei suoi confronti. I due appaiono, infatti, spesso insieme e più volte hanno scherzato sul loro presunto flirt. Inizialmente si riteneva fosse solo un gioco ma poi il giornalista sembra voler sondare il terreno con la donna e confidandosi con Antonino Spinalbese ha detto: ‘Senti Antonino, prima era imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. Perché sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, di portarla nel van e…Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guardo. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che…Però non osso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci’?

La reazione della moglie

In merito alla vicenda, la reazione della storica moglie del giornalista, Mimma Fusco, non è mancata. La donna ha risposto su Twitter al alcuni commenti degli utenti: ‘Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!!Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni’. La donna ha poi aggiunto: ‘Portala, divertiti siete perfetti! Ps non aspettare Natale! la Pupa e il …ne…Viene meglio con le telecamere fidati. E poi perché aspettare? Chi ha tempo non perda tempo. Se ne parleranno in puntata? Non ne parleranno, non ancora perlomeno perché sono prevedibili. Dramma in tv con me e Attilio? Mi dispiace ma non vivrete ne tantomeno vivremo nessun dramma’.