GF VIP, Charlie Gnocchi ha bestemmiato? Cosa è successo

Grande Fratello Vip. Le giornate trascorse nella casa più spiata di sempre non deludono mai. Avevano promesso delle novità ”scoppiettanti” ed è quello che hanno mantenuto, sin dall’inizio di questa nuova stagione del Grande Fratello Vip. Ora, sbuca una nuova notizia, non proprio positiva, adocchiata da molti sul web e che riguarda nello specifico Charlie Gnocchi.

Il video del Grande Fratello divenuto virale sul web

Dopo quel video divenuto virale e le voci di corridoio, se lo stanno davvero chiedendo tutti: Charlie Gnocchi ha davvero bestemmiato in puntata? L’interrogativo non è da poco, e alcuni fans sarebbero disposti a metterci la mano sul fuoco. Vediamo cosa è successo davvero.

Cosa è successo?

Diciamolo da subito, senza più altre attese: a quanto pare il concorrente avrebbe pronunciato una frase blasfema che non è di certo passata inosservata a quanti hanno assistito. Anche perché il video che l’avrebbe immortalata sta effettivamente facendo il giro del web proprio in queste ore.

Charlie Gnocchi ha bestemmiato?

La risposta è dunque affermativa a quanto pare. Il video è di poco tempo fa, e gli spettatori del GF Vip, durante il daytime di Mediaset Extra, hanno udito chiaramente Charlie Gnocchi proferire una bestemmia.

La frase blasfema

Il concorrente si trovava insieme agli altri coinquilini nella cucina, ed erano tutti intenti, probabilmente, a stilare la lista della spesa per la settimana. Ed ecco che arriva la sua blasfema sentenza all’improvviso, irrompendo come un fulmine nella pacata quiete di quel momento casalingo tra coinquilini:

Dio c*ane! Dovete sturarvi tutte le orecchie con me!

Il video della bestemmia di Charlie Gnocchi

Certo, per ora, non si sa cosa abbia innescato l’ira di Charlie, portando così alla bestemmia. Qualcosa deve averlo infastidito, ma al momento non si sa precisamente cosa sia stato. Di fatto, però, molti nel web sono convinti che abbia effettivamente bestemmiato senza troppi fronzoli.