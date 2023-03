GF VIP, chi è il primo finalista tra Nikita, Oriana, Antonella, Tavassi, Micol, Andrea e Davide? Concorrenti in nomination dopo lunedì 6 marzo

Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip? Ebbene sì, il reality che ha preso il via a metà settembre sta per giungere quasi al capolinea e dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, il gioco si fa ancora più difficile. E gli scontri tra i concorrenti non mancano. Così come non mancano, anche ora a un passo dalla fine, le storie d’amore, le complicità, i confronti e le polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 6 marzo? Chi dei ‘vipponi’ può dormire sereno perché ha già ottenuto il pass per l’ultima serata di aprile?

Chi tra Nikita, Oriana, Antonella, Andrea, Micol, Davide e Tavassi è in finale al GF VIP?

Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, ben sette concorrenti sono finiti al televoto. Ma questa volta il pubblico non deve decidere chi salvare o chi mandare a casa. No, i telespettatori dovranno riflettere bene e capire chi fare arrivare dritto dritto in finale. Questa possibilità è stata data, ma loro ancora non lo sanno, ad Antonella Fiordelisi, sempre più in crisi con Donnamaria, ad Andrea Maestrelli e Davide Donadei, gli ultimi arrivati, a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che ormai fanno coppia fissa, a Oriana che continua a far divertire tutti e a Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate.

Oriana in finale

In studio sono arrivate Antonella e Oriana. E alla fine, Oriana è diventata la prima finalista del GF VIP.

Chi sono i concorrenti in nomination e quando va in onda il GF VIP

Non può esistere ed è difficile da immaginare una puntata del GF VIP senza nomination, spesso sfondo di polemiche e discussioni. Chi dei concorrenti è stato nominato ed è a rischio eliminazione? Il televoto è stato aperto da Alfonso Signorini, ma l’ultima parola spetta al pubblico. In nomination, ma questa volta per l’eliminazione, sono finiti:

Alberto

Antonella

Davide

Giaele

Onestini

Milena

Nikita

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 10 marzo, sempre in prima serata.