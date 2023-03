Televoto GF VIP, chi sarà primo finalista tra Nikita, Oriana, Antonella, Tavassi, Micol, Andrea e Davide? Sondaggi e percentuali

Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, l’avventura nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, continua. E ci avviciniamo, molto lentamente, verso la finale, che sembrava così lontana. I concorrenti, infatti, sono lì, tra quelle quattro mura di Cinecittà, da metà settembre e sotto i riflettori si stanno facendo conoscere e amare dal pubblico a casa. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri ed equilibri sempre più precari. A tutto questo, ovviamente, si deve aggiungere il televoto, parte centrale della trasmissione di Alfonso Signorini. E questa volta al televoto al GF VIP sono finiti tanti concorrenti, ben sette, ma solo uno di loro diventerà il primo finalista di questa edizione, la più lunga della storia. Chi sarà il fortunato?

Nikita, Oriana, Antonella, Tavassi, Micol, Andrea e Davide stasera al televoto al GF VIP

Loro non lo sanno, ma questa sera verrà decretato il primo finalista del GF VIP. Al televoto ci sono: Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate di questa edizione, Oriana, vera protagonista che si sta facendo amare giorno dopo giorno, Antonella, sempre più in crisi e ai ferri corti con Donnamaria, Micol ed Edoardo Tavassi, che ormai fanno coppia fissa, e gli ultimi due arrivati Andrea Maestrelli e Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne. Chi di loro arriverà dritto in finale?

Chi sarà il primo finalista?

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati come sempre sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero volere come prima finalista Nikita Pelizon con oltre il 34% di voti. A seguire, subito dopo, Oriana con il 27.60% e Antonella con il 20.48%. Lontani dal ‘traguardo’, invece, Tavassi con l’11.43%, Micol Incorvaia e Andrea che non riescono a raggiungere il 3% e Davide Donadei con lo 0.99%. A giocarsela, quindi, Nikita e Oriana, tallonate da Antonella Fiordelisi: sarà davvero così?

Non ci resta che seguire la puntata di stasera per scoprire cosa accadrà. Ora che la finale del GF VIP si avvicina. E le emozioni non mancano!