GF VIP: chi è Mehmet, il misterioso fidanzato di Gegia? Lui dice di non conoscerla

Come di consueto ieri sera, 29 settembre, è andata in onda un’altra puntata del GfVip. Del tutto a sorpresa Gegia ha parlato del suo nuovo amore, un uomo conosciuto per caso in aeroporto. Una scintilla scoccata all’improvviso non appena si sono visti. Ma il caso scatena le polemiche sui social, troppe cose smentirebbero la showgirl. Ma andiamo per gradi…

Nel corso della diretta di ieri con la casa più spiata d’Italia ieri a tenere banco, tra gli altri argomenti, è stato il nuovo amore di Gegia. È stata lei stessa a raccontare come, quando e dove ha incontrato il presunto uomo della sua vita.

Gegia quando ha conosciuto il suo nuovo amore

Tutto sarebbe successo all’aeroporto di Istanbul, la gieffina ha raccontato che stava andando a Dubai e che erano almeno 11 anni che non pensava a un uomo, così concentrata sulla carriera e sul padre, quando ha incontrato lo sguardo di questo bellissimo uomo “e abbiamo iniziato a parlare. Mi s’è svegliato tutto all’improvviso…” ha detto Gegia nella diretta di ieri.

Sembra che i due abbiano chiacchierato a lungo e la showgirl avrebbe sentito anche dopo l’uomo, Mehmet, perché avevano stretto amicizia sui social. “Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, il 16 aprile, – ha precisato Gegia – non ci siamo più visti. Ci siamo fatti solo delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo fatto l’amore. Mi ha raccontato che si stava separando dalla moglie, una donna olandese e che il suo era un brutto divorzio”.

Il diretta arriva la smentita

Fino qua tutto plausibile, se non fosse stato che è scattata la corsa alla ricerca del fantomatico uomo sui social, e qualcuno lo ha anche trovato. In particolare è stata Giulia Salemi a rendere noto: “Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato”.

Che sia tutta un’invenzione? O forse ehmet non voleva rendere pubblica questa sua amicizia? Chissà…