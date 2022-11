GF VIP, chi è stato eliminato ieri tra Attilio, Giaele e Pamela: chi è in nomination dopo la puntata di giovedì 10 novembre 2022

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori il GF VIP, il reality che vede alla conduzione Alfonso Signorini, che può contare sui giudizi pungenti e ironici delle due opinioniste, Sonia Bruganelli la new entry Orietta Berti. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 10 novembre? Chi dei vipponi al televoto ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia? Tra strategie, amori che nascono, equilibri che vacillano e discussioni, i concorrenti si stanno facendo amare dal pubblico, ma solo uno tra di loro riuscirà a vincere. E ad aggiudicarsi il montepremi finale.

Chi è stato eliminato tra Attilio, Giaele e Pamela

In nomination da lunedì, quindi a rischio eliminazione, ben tre concorrenti. Attilio Romita, volto e giornalista Rai 1 che è entrato in punta di piedi e che ora sta diventando sempre più protagonista di discussioni, lui contro tutti; Giaele, che ha parlato di amore libero e che è sempre più vicina ad Antonino. E Pamela, la diva del Bagaglino, che nella casa del GF VIP per la prima volta ha parlato e ha detto la sua verità sul caso Mark Caltagirone, che ha tenuto banco per mesi nei salotti e sui giornali di gossip. Chi di loro è stato eliminato? Lo sfortunato ha avuto il biglietto di ritorno tanto ambito?

Pamela abbandona la casa

È stata Pamela Prati a dover abbandonare la casa. Nessun biglietto di ritorno per lei, ma un bel bacio accogliere in studio. La showgirl del Bagaglino, infatti, ha abbracciato forte Marco Bellavia e tra i due la passione non manca!

Attilio contro tutti, Antonella ed Edoardo

Nella puntata spazio è stato dato ad Attilio Romita, che continua a discutere con tutti. Da Luca Salatino e Patrizia Rossetti. Infelice anche la dichiarazione su Oriana Marzoli, che ha scatenato il mondo social. Ma non solo. Alfonso Signorini è tornato a parlare di Antonella, sempre più scossa dopo la sorpresa (forse poco gradita) dell’ex fidanzato Gianluca e di Edoardo: tra i due è vero amore?

Chi sono i concorrenti in nomination

Non c’è puntata del GF VIP senza le nomination. Chi dei vipponi è finito al televoto? Tra non poche polemiche e discussioni, spetterà al pubblico decidere, molto probabilmente, l’immune della prossima settimana. Chi avrà questo privilegio?

In nomination, quindi a rischio, ben quattro vipponi: Charlie, George, Patrizia e Wilma. Chi di loro sarà il preferito?