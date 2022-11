GF VIP, Attilio Romita si scaglia contro Oriana ed è bufera: ‘Lei è da una notte e via’

Il noto giornalista della Rai, Attilio Romita, all’interno della casa del GF Vip si è lasciando andare a dichiarazioni poco carine verso la concorrente Oriana Marzoli. All’interno del noto “appartamenti dei vip”, si sarebbe aperto in dichiarazioni discutibili in un momento dove chiacchierava col noto volto televisivo e radiofonico, Charlie Gnocchi. Presente alle sconcertanti parole, anche l’influencer italiano Luca Onestini.

Le gravi parole di Attilio Romita al Gf Vip

Attilio Romita ha fatto uno scivolone nei confronti di Oriana Marzoli; il gieffino si trovava in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini e ha fatto qualche affermazione che a molti è risultata fuori luogo. Attilio Romita, nella casa del GF Vip 7, ha ammesso che Oriana Marzoli può ispirare solamente una notte di sesso e nulla di più, Parlando coi suoi coinquilini, infatti, il giornalista ha detto quanto segue:

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

La reazione di Luca Onestini

Luca Onestini, dopo le parole di Attilio, si è alzato allontanandosi dal gruppo e dicendo: No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”. Sul web, comunque, c’è chi chiede un provvedimento disciplinare per le frasi del giornalista contro Oriana Marzoli. Su Twitter, sono tanti gli utenti a commentare. Molteplici attaccano il giornalista, scrivendo:

“Spero solo che il Grande fratello domani chiuderà il televoto. Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba. Spero che facciano qualcosa con Attilio perché ha detto cose pesanti su Oriana”. Al momento non sappiamo se gli autori del GF Vip stiano davvero prendendo in considerazione l’idea di punire Attilio, ma questa sera lo scopriremo durante la puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.