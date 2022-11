GF VIP, come sta Daniele Dal Moro? Perché è andato in ospedale

Perché Daniele Dal Moro è stato portato in ospedale dalla casa del GF VIP? Cosa gli è successo? Il gieffino ha fatto delle rivelazioni scioccanti. Il concorrente ieri è stato portato in ospedale a causa di un malore, ma cosa è successo?

Le condizioni del concorrente del GF VIP

Nelle scorse ore il pubblico da casa ha pensato che si trattasse di Covid, ma la realtà sarebbe ben diversa. Addirittura il gieffino è stato portato via in ambulanza. Molti hanno pensato si trattasse di Covid, ma Daniele Dal Moro è finito in ospedale per ben altri motivi. Mentre i suoi coinquilini si trovavano in giardino, Luciano Punzo ha suggerito che il gieffino fosse stato portato via con una flebo al braccio: “Se è ancora dentro al reality? Non lo so, io l’ho visto che aveva al braccio infilata una flebo”.

Nel tardo pomeriggio, poi, finalmente Daniele è tornato nella casa del GF Vip e Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi gli hanno chiesto cosa fosse successo. Quest’ultimo, però, ha dichiarato di non poter dire nulla: “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza. Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla”.

Una lite dopo il malore di Daniele Dal Moro

Dopo la puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno avuto una discussione; i toni dei due gieffini si sono alzati e l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto una pesante rivelazione: “Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto”.

Dopo la discussione, Donnamaria ha chiesto al coinquilino se fosse vero che l’avesse portato via l’ambulanza: “Sì certo che è successo. Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo”. Insomma, non è ancora chiaro cosa sia successo a Daniele Dal Moro; c’è chi parla di malore, chi di attacco di panico. Quello che si può escludere per certo è che c’entri il Covid.